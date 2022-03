De Shakira a Gerard Piqué, por sus 600 partidos: "Estás hecho de un material que sólo Dios conoce"

Gerard Piqué es una leyenda del Barcelona y así lo confirman los 600 partidos defendiendo los colores de dicho club, en un registro que solamente han conseguido futbolistas de la talla de Messi, Xavi, Iniesta y Busquets. Y por esa razón, Shakira le dedicó un mensaje en redes sociales.

La cantante colombiana indicó de entrada que "¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras".

Shakira agregó que "estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. ¡Un ser humano excepcional!".

Tan sentido mensaje recibió de inmediato un representativo número de 'me gusta' y algunos comentarios. La barranquillera se inspiró y no dejó pasar por alto una marca que quedará para la historia para Gerard Piqué.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Shakira y Piqué?

Shakira y Piqué conforman una de las parejas más estables dentro de los famosos del mundo y así lo confirman los 12 años de relación sentimental. Junto a ellos, sus hijos Milán y Sasha hacen parte de su familia.