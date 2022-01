Denuncian a Luis Fernando Muriel por incumplimiento con cuotas de manutención de sus hijas

Luis Fernando Muriel es tema de conversación fuera de las canchas, en las últimas horas. Esto, debido a una denuncia que hizo su exesposa Paula Rentería, ante el incumplimiento en las cuotas de manutención de sus hijas, tal como expresó ella misma.

“Yo no quería formar un escándalo ni mucho menos entrar en un problema con él, pero en vista que no me responde y no he tenido avances en el proceso acudo a hacer la denuncia. De un tiempo para acá no está cumpliendo como debe ser”, manifestó en charla con 'Zona Cero'.

Además, Rentería resaltó que: “No está ejecutando los pagos por los valores que se acordó. Además, habíamos llegado a un acuerdo que él pagaba la educación y el colegio de las niñas y su salud. Ahora me dijo que asumiera eso yo. Él ha dejado de responder como debe desde que se casó con su nueva pareja”.

De esa manera, se dio a conocer la situación que está viviendo la exesposa de Luis Fernando Muriel con el goleador de Atalanta, quien tuvo que ser desconvocado de la Selección Colombia por problemas médicos que no fueron revelados.

El delantero, nacido en Santo Tomás, Atlántico, no ha dado ninguna declaración pública al respecto hasta el momento.