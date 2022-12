“Después de una derrota no tenemos sexo", la confesión de la pareja de arquero de PSG

La bella modelo brasileña Izabel Goulart manifestó que para ella es una 'tragedia' cuando el guardameta alemán Kevin Trapp sale perdedor de los partidos del torneo francés o de las diferentes competiciones.

El fútbol da definitivamente para todo. Y es tema de la vida sexual de los futbolistas no es muy común que se toque abiertamente.

Sin embargo, Izabel Goulart se atrevió a hablar de las relaciones de pareja con Kevin Trapp, arquero del PSG de la Liga de Francia.

Vea acá: A Jaime Córdoba lo llaman 'cuñado' en Honduras: acá sus bellas hermanas

Ella, de un cuerpo escultural, manifestó: “después de una derrota no tenemos sexo. Cuando el PSG pierde un partido importante que jugó Kevin, sé que no debo esperar nada. Incluso los tacones altos o un conjunto de lencería sexy no ayudan”.

Goulart no se quedó ahí y dio más detalles de Trapp en la intimidad: “Tenemos relaciones entre cuatro o cinco veces a la semana. Tras una victoria importante, los dos apenas dormimos”.

Vea acá: Andrea Valdiri, la mujer que enamoró a Michael Ortega con su sensual baile

Kevin Trapp es alemán, tiene 27 años, lleva ya tres temporadas en el conjunto francés y antes jugó en su país en Kaiserslauten y Eintracht Frankfurt.