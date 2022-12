Diego Maradona y su estado sentimental: "Hace mucho tiempo que duermo solo"

El argentino habló este viernes con la prensa de su país y contó detalles de su separación de Rocío Oliva, con quien estuvo de amores durante los últimos seis años.

Diego Maradona y cada uno de sus movimientos es 'comidilla' de la prensa en Argentina. Tanto lo que hace 'el Pelusa' en el fútbol o lo que pasa con él más allá de los terrenos de juego, es centro de atención.

Este viernes, Maradona se refirió al rompimiento de su relación sentimental con Rocío Oliva.

“El amor con Rocío está muerto. Ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo. En Dubai, ella esperaba a que yo me durmiera para ir a sacarse fotos y mostrarle a sus amigos y esconderme cosas. Ya estaba muerto todo”, indicó el argentino.

“La verdad que yo fui el boludo. Rocío tiene firmado un papel en el que indica que no puede decir absolutamente nada. Rocío está totalmente fuera de mi vida. ¿Si se portó mal? Eso está en manos de los abogados”, agregó Maradona, quien en el inicio de este 2019 ha tenido quebrantos de salud.