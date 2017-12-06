Doctora del Spartak de Moscú, centro de atención por su sensualidad y particular propuesta

Victoria Gameeva se roba las miradas por sus curvas y da de qué hablar porque asegura que los futbolistas no deberían tener sexo antes de los partidos para que su rendimiento aumente.
"Desde un punto de vista médico, el sexo es un estimulante para la capacidad deportiva solo en mujeres. El sexo funciona de otra forma para los hombres, ellos deben evitar el sexo dos o tres días antes de los partidos", fueron las palabras de la doctora del equipo ruso Spartak de Moscú, según el portal 'Infobae'.
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Victoria Gameeva argumenta que "en artes marciales una atleta podría pelear cinco o diez minutos después de tener sexo y mejorar su rendimiento".
Actualmente, el Spartak de Moscú es tercero en la Liga de Rusia, en 19 partidos ha sumado 35 puntos, siete menos que el líder Lokomotiv.
Además, no avanzó a octavos de final de la Liga de Campeones y el próximo año jugará la Europa League al quedar tercero del Grupo E.
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Пятница, господа Многие просят делиться не только знаниями, но и мыслями. Поболтаем? Про возраст . Какой он, идеальный вариант?) Старше, младше или ровесник!? . Я лично не имею ничего против разницы в возрасте между мужчиной и женщиной, будь то женщина старше или мужчина. Так как для меня возраст определяется не датой рождения, а количеством пережитых обстоятельств и событий, образом мышления и ценностями. Мужчина и в 20 лет может быть мудрым, грамотным и взять на себя ответственность за себя и свою семью. А может и в 40 вести себя как подросток и максимум его достижений- вынести мусорное ведро из дома. . Конечно, 20-ти летние мужчины – это скорее исключение из правил, нежели правило. Потому что в наше время условия жизни практически у всех одинаковые, внешнее окружение диктует свои взгляды и манеры поведения. И сформироваться к 20-ти годам, как мужчине, практически невозможно. Поэтому чем старше мужчина, тем более осознанным и грамотным он становится (но тоже не всегда). . Что вы скажете об этих (не)значительных цифрах? Важен ли для вас возраст партнера? Считаете ли себя мудрее, чем "надо" быть в вашем возрасте? . . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #girl #спорт #moscow #blogger #sportclinic #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #workout #run #nike #doctorwho #доктор Una publicación compartida por OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 8:21 PDT
Про образ идеального мужчины уже говорили. Поговорим об образе идеальной девушки? Кто она?) . Всегда считала, что девушка должна следовать за своим мужчиной. Во всем и желательно беспрекословно. Если возникает какая-то проблема или задача, не стоит упираться, спорить со своим мужчиной, отстаивать свой взгляд на решение этой проблемы. Позвольте своему мужчине по-своему решить этот вопрос. В конце концов, даже если его решение будет неправильным, он сам будет за него в ответе и сам будет решать последствия. Позвольте мужчине быть мужчиной! . По поводу готовки, глажки, стирки и уборки... Девушка должна этим заниматься. Исторически сложилось: мужчина- добытчик, женщина- хранительница очага и домашнего уюта. Именно эта комбинация взаимоотношений обеспечивает гармонию в семье. . Женщина должна мотивировать своего мужчину, а не выносить мозги.И постоянно давать ощущать своему мужчине, что он самый лучший и единственный мужчина на свете! Нельзя давать никаких поводов своему мужчине для ревности и тем более никаких провокаций. . И, конечно, идеальная женщина не сидит без дела. Она должна интересоваться чем-то, развиваться и быть личностью. . Какая женщина для вас идеальная? . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics Una publicación compartida por OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 11:05 PST
Часто патология сердечно-сосудистой системы носит скрытый характер. В связи с этим необходима ранняя диагностика. . УЗИ сердца, или ЭхоКГ ЭХО-КГ нужно проводить при: - наличии шумов и болей в сердце; - нарушении сердечного ритма восстановительный период после операций на сердце или инфаркта; - наследственных заболеваний ССС; - занятиях спортом; - усиленном сердцебиении, «замирании» сердца и нарушении сердечного ритма (в том числе при употреблении алкоголя); - одышке, кашля, боли в груди и верхней части живота, увеличении размеров печени; - частых головных боли, головокружение, потеря сознания; - отеках, бледном кожном покрове, холодных конечностях, повышенном артериальном давлением; - повышенной температуре тела, не связанной с другими заболеваниями, которая сопровождается сердцебиением и одышкой. . УЗИ – процедура безопасная, не имеет противопоказаний, поэтому ее назначают даже детям и беременным. . УЗИ позволяет: - оценить работу сердечной мышцы, состояния четырех камер сердца и клапанов; - размеры сердечных полостей и величину давления на них; - толщину стенок сердца, скорость кровотока. . Не нужно заранее готовиться: сидеть на диете и соблюдать особый питьевой режим. . Процедура эхо-КГ совершенно безболезненна для пациента и длится порядка 20-30 минут. Осмотр проводится в положении лежа на спине (понадобится раздеться до пояса) с помощью высококачественного ультразвукового оборудования. На тело пациента в области груди помещаются специальные датчики, которые позволяют получать изображения сердца, сердечных сосудов и кровотока. Для передачи импульса используется специальный гель, который наносится на грудную клетку. Ощущения при этом такие же, как при проведении любого другого ультразвукового исследования. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #spartak #fcsm Una publicación compartida por OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 8:53 PST
Девушки в единоборствах . Попробуем разобрать, как влияют боевые виды спорта на организм женщин в зависимости от разного уровня тренированности. Боевые виды спорта способствуют поддержанию хорошей физической формы. Во время тренировки работают практически все группы мышц, что формирует красивое и подтянутое тело. Помогают сжечь лишние калории и избавиться от проблемным "женских" зон жироотложения. Развивают гибкость, что также необходимо для здоровья девушки. Если речь идёт о любительском уровне занятий спортом. . Если вопрос стоит уже о более профессиональном занятии единоборствами, спаррингах и боях, то во время боя можно получить травму, нередко калечащую и портящую фигуру. Еще часто страдает лицо. А для многих девушек эстетический внешний вид имеет огромное значение. Кроме того, чтобы добиться успеха в определенном виде спорта, необходимо развитие определённых групп мышц. Так, например, в боксе важны сильные группы мышц верхнего плечевого пояса, спины, грудной клетки. В связи с этим, девушки, занимающиеся профессионально боксом часто приобретают мужские черты тела, определённую "перекачанность". . Постоянные интенсивные физические нагрузки – стресс для организма. Как известно, спорт высоких достижений вреден для здоровья. Наши системы органов испытывают колоссальные, часто запредельные нагрузки, тем самым подвергая себя скорейшему износу. Единоборства и боевые виды спорта здесь не исключение. У девушек, занимающихся единоборствами профессионально часто наблюдаются гормональные расстройства, связанные и как с чрезмерным стрессом, с прямыми ударами по передней брюшной стенке (в том числе в область проекции яичников), с применением различных стимулирующих, гормональных препаратов (изменение или полное отсутствие менструального цикла, снижение либидо, фригидность, бесплодие и тд). . Единоборства – это ещё и отличная самооборона. Девушки могут дать достойный отпор в критической ситуации. . В психологическом плане занятие единоборствами у девушек повышает уверенность в себе и в своих силах. И позволяет преодолевать многие жизненные сложности благодаря силе характера. #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #boxing #garmin #единоборства #бокс Una publicación compartida por OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 11:39 PST
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Сегодня о красоте Я уже давно в поиске качественных витаминов для волос (девочки поймут, как сложно следить за ними). Удивилась форме витаминов @bunnygummy.ruоказалось, за забавной мармеладной формой скрывается клад полезных веществ! Как врач, одобряю Перед зимними холодами – то, что надо. #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #beauty Una publicación compartida por OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 9:44 PST
Повышение цифр артериального давления. Гипертония . Гипертоническая болезнь – это стойкое повышение цифр АД свыше 140/90 мм.рт.ст. . Гипертония бывает: 1. первичная или истинная гипертоническая болезнь; 2. Вторичная или симптоматическое повышение цифр АД на фоне патологии других органов и систем: -при болезнях почек (гломерулонефрит, пиелонефрит, опухоли) -при патологии щитовидной железы (тиреотоксикоз) -при патологии надпочечников (феохромоцитома, альдесторонизм) -гормональные нарушения (климакс у женщин). . Симптомы: 1. Головокружение( 2. Головные боли (чаще в затылке); 3. Тяжесть в голове; 4. Шум в ушах; 5. Нарушение сна; 6. Тошнота; 7. Ощущение сердцебиения; 8. Кровотечения из носа; 9. Покраснение кожи лица; 10. Сильное давление на глаза. . Факторы способствующие повышению цифр АД: 1. Частые стрессовые ситуации; 2. Сотрясения головного мозга; 3. Наследственная предрасположенность; 4. Гиподинамия; 5. Возрастные изменения сосудов; 6. Увеличенное потребление соли; 7. Избыточный вес; 8. Курение и злоупотребление алкоголем. . При длительном и злокачественном повышении цифр АД развивается поражение органов мишеней: мозга, почек, сердца, глаз. Что может приводить к инсультам, отслоениям сетчатки, ангиоретинопатиям и тд. . Диагностика: Самостоятельное измерение АД тонометром, суточное мониторирование АД. Лечение гипертонии должно быть направлено на снижение цифр АД и снижение риска осложнений. И лечение гипертонии должно быть комплексное: 1. Соблюдение диеты; 2. Отказ от курения и употребления алкоголя; 3. Снижение лишнего веса; 4. ЛФК, коррекция физических нагрузок; 5. Гипотензивные препараты для коррекции цифр АД. #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics Una publicación compartida por OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 1:22 PST
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Постнагрузочное восстановление спортсменов. . общие методы воздействия: 1) рациональный суточный режим (нормализация сна), так как недосып приводит к значительному ухудшению функциональных сил организма); 2) нормализация питания-энергопотребление должно полностью восполнять энергозатраты! . физические методы воздействия: 1) вакуумная терапия (вакуумный массаж, вакуум- градиентная терапия); 2) гидротерапия (подводный душ-массаж, контрастные ванны); 3) криотерапия; 4) остеопатическая коррекция, массаж; 5) барокамеры. . фармакоподдержка 1)витамины, минералы, микроэлементы; 2) иммуномодуляция; 3) антигипоксанты; 4) аминокислоты, ВСАА. 5) детоксикация- гепатопроткторы и гемоделюция. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics #fcsm Una publicación compartida por OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 6:25 PDT
С победой, красно-белые!!! безумно рада! Счастлива была наблюдать именно такую бескомпромиссную игру чемпионов! Это похороны))) согласны?)) . #sport #fcsm #спартак #фкспартак #фкспартакмосква #fcspartak #fcsm #б #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok Una publicación compartida por OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 1:57 PDT
Возвращаемся к теме медицины Травмы! Что делать и что нельзя делать, если на тренировках/ соревнованиях получил травму? . обратится к доктору (или тренеру), чтобы они поставили предварительный диагноз и определили тактику лечения; возвысить конечность с травмой (то есть при травме голеностопа необходимо приподнять этот голеностоп вверх), что позволить снизить отёк повреждённого участка; приложить лёд на место повреждения. Так как лёд снижает болевой синдром и способствует снижению кровотока в повреждённом участке, что так же снижает отёчность; ограничить физ.нагрузки, так как дальнейшие физ.нагрузки могут только усугубить травму и вызвать осложнения; воздержаться от применения высоких температур в виде бани, сауны и тд. Так как высокие температуры в повреждённом участке будут увеличивать зону отёка, инфильтрации и гематомы; воздержаться от применения спиртных напитков; не применять массаж в течение 1-2 суток, так как он тоже может увеличить зону повреждения. #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics #goodnight #night Una publicación compartida por OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 20 de Oct de 2017 a la(s) 9:23 PDT
Красно-белые вышли из отпуска) хк спартак на медобследовании #клиника #лужники #медосмотр #спартак #хкспартак #спартакчемпион #краснобелый # #доктор #спорт #хокккей #кхл #вхл #мхл #нхл #nhl #khl #spartak #spartakmoscow #clinic #doctor #hockey Una publicación compartida por OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 3:18 PDT
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#doctor #dream Una publicación compartida por OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 12:14 PDT
Sport is important part of my life. #sport #workout #work #training #body #beauty #тренировка #спорт #спортвсегдаивезде Una publicación compartida por OFFICIAL VICTORIA GAMEEVA (@gameeva_victoria) el 1 de Feb de 2016 a la(s) 9:35 PST
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