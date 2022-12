'El Cole' y la celebración del gol de Fredy Rincón contra Alemania: "Me soltaron y quedé en el aire"

El reconocido hincha de la Selección Colombia contó este lunes, en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', lo sucedido en las tribunas del estadio Giuseppe Meazza, en el duelo del Mundial de Italia 1990.

Varias imágenes de la transmisión de televisión del partido entre las selecciones de Colombia y Alemania, que se repitió el domingo pasado en 'Vive el Gol Caracol' y www.golcaracol.com, mostraron al 'Cole', reconocido hincha de nuestro país, poniendo el toque colorido en el partido de la primera fase del Mundial de Italia 90.

Sin embargo, en medio de la celebración del gol que significó el empate 1-1, al fiel seguidor por poco le sucede un contratiempo que pudo haber afectado su integridad.

"Dos de los manes que me sostenían me sueltan en ese momento del gol de Rincón, sin embargo otro de esos manes me sostuvo de su cintura, él queda en la baranda de la tribuna y yo quedo suspendido en el aire. Yo no logro caer, sino estaríamos hablando de una situación post mortem...Ahí todo el mundo en la tribuna preguntaba que dónde estaba yo, me jalaron y fue emocionante todo", puntualizó el 'Cole'.

"Quiero destacar que gracias al Gol Caracol estoy viviendo un momento de gloria, para la presente semana ya tengo entrevistas con medios de Paraguay y Argentina", agregó el seguidor del seleccionado colombiano.

