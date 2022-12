El día en el que Peter Crouch quiso 'caerle' a la bella mujer de Xabi Alonso

El delantero inglés confesó que en una ocasión vio en un hotel a la pareja del español y pensó en coquetearle, por su atractivo físico.

Peter Crouch, actual delantero del Stoke City y de amplia experiencia en el fútbol inglés, se atrevió a confesar una situación que le sucedió en el año 2005 con la mujer del español Xabi Alonso.

"Me alojaba en el Hope Street Hotel y un día vi en recepción una chica tan guapa que no podía creerme que me sonriese todo el rato", indicó de entrada Crouch sobre la vasca Nagore Aranburu.

"Honestamente, es guapísima y creo que tengo una oportunidad", siguió contando el espigado atacante.

Crouch entró en detalles cuando, en ese momento se dio cuenta que era la chica equivocada, a la que no podía cotejar. "Yo no me lo podía creer... Pelo oscuro, aires españoles... y resulta que la chica era la pareja de Xabi Alonso, que estaba practicando para mejorar su inglés. La verdad es que Xabi fue muy majo, lo mismo que ella", finalizó el inglés.

