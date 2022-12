El histórico del fútbol colombiano que negó que lo hubieran tentado para hacer cine porno 

Este lunes, Faustino Asprilla se pronunció sobre alguna versión que circuló hace años y que lo tuvo en el foco de la atención nacional para convertirse en actor.

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este lunes Faustino Asprilla aclaró un tema que se manejó hace años y que se convirtió en un mito.

Javier Hernández Bonnet, director del espacio radial y de Gol Caracol, le preguntó al vallecaucano si era cierto que en algún momento lo tentaron para hacer una película porno.

Daniela Cortés y una declaración sorprendente: "Perdí un bebé, después de una golpiza"

Publicidad

"No, no. Eso fue algo que manejaron por los medios, por ahí fue salió la noticia, no se quién lo hizo. Pero se equivocaron de protagonista, yo de películas porno a metros", indicó Asprilla, quien desde hace unas semanas ha hecho varios confesiones, en días de la cuarentena por la irrupción del coronavirus.