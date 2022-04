El increíble cambio físico de Iker Casillas, que ha dado de qué hablar en redes sociales

El exarquero de España, Iker Casillas, dio de qué hablar en redes sociales, tras presumir su cambio físico con una publicación en la que se le ve sin camiseta.

A sus 40 años, el legendario guardameta del Real Madrid, ha decidido ponerse en forma, algo que muchos futbolistas dejan de lado después de retirarse.

“Compartir hasta la saciedad. Sin miedos. No tengo el cuerpo más musculado pero eso no me ha importado jamás. Me importa que quiero cuidarlo, y vamos a ello, por ese reto”, comentó Iker Casillas en Instagram.