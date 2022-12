El jugador que no ha podido llevar el peso de ser el espejo de Ronaldinho

Celsinho deslumbró a Brasil en las selecciones juveniles. Hoy se esfuerza, a sus 28 años, por escapar del parecido con ‘R10’ que lo ha condenado.

Celso Luís Honorato Júnior es un nombre casi que desconocido para el fútbol mundial. Lo llaman Celsinho, pero el sobrenombre tampoco va más allá de una sugerencia de ser brasileño o portugués. Sin embargo, cuando se habla del doble de Ronaldinho, la memoria va fluyendo.

Publicidad

El futbolista, hoy de 28 años, debutó en Portuguesa y rápidamente se ganó la atención gracias a su parecido físico con el crack que por ese entonces brillaba en el Barcelona. El cabello, los rasgos físicos, la contextura y hasta la forma de correr los ponían al mismo nivel. Inclusive, disputó un Mundial Sub-17 con la Selección.

Pero en lo que no coincidieron fue en la forma de jugar. La gente esperaba de él las cualidades con el balón que tenía ‘Dinho’. Celsinho empezó a verse frustrado por tal parecido. Lo que empezó siendo una cualidad terminó condenándolo. “Ahora no le veo nada positivo. En todos los clubes que llego, soy el primero en decir: no esperan un fútbol de Ronaldinho. Esto acababa pesando. Las personas sólo veían el parecido, la misma manera y estilo de juego, pero era sólo la apariencia física. Algunas personas entendían, otras no entendían”, confesó el desilusionado jugador en una entrevista con GloboEsporte.com.

Vea también: James y su nuevo número en Bayern: no siempre ha tenido la 10

Le han propuesto que sea actor y personalice al exjugador del Barcelona. No lo ha hecho. Jugó en Portugal, Rusia y ahora está de nuevo en Brasil, con Londrina. Y en su destino el parecido con Ronaldinho no lo ha dejado ser él mismo. Pasa el tiempo y lo que quiere es que la gente lo recuerde por ser Celsinho. Nadie más.

Publicidad

Publicidad