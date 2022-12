El 'Loco’ Abreu cuenta su historia en el fútbol: 1.600 camisetas y anécdotas con Maradona y Messi

El experimentado delantero uruguayo habló acerca de su amplia colección de camisas que ha recolectado en su vida futbolística, donde resaltan las de Diego, con Boca, y ‘Leo’, con la selección argentina.

Washington Sebastián Abreu, uno de los históricos jugadores uruguayos campeón de Copa América y que ostenta el récord de haber jugado en 28 clubes en el mundo, habló con el periodista Fernando Palomo en un live de Instagram, donde contó todo acerca de su colección de 1.600 camisetas de equipos.

Publicidad

El fútbol corre por nuestras venas y si alguna vez soñó con jugar a la pelota, siga las historias de Gente con cancha

“Un ochenta por ciento son cambiadas con los rivales y el resto, regalos", explicó el delantero del Boston River del fútbol uruguayo sobre la forma en que obtuvo todas esas camisetas.

Igualmente, el ‘Loco’ recordó cuando intercambió camiseta con Diego Maradona “Fue en un clásico en La Bombonera entre Boca y San Lorenzo. Me sorprendí porque terminó el primer tiempo, nos íbamos caminando para los vestuarios y siento que me chiflan y me gritan '¡uruguayo!'. Cuando me doy vuelta es Diego que me dice: '¿vamos a cambiar?'”.

Tulio Gómez: “En cuanto a salarios, América se podría dar la pela solamente por un mes”

Publicidad

Abreu además contó cómo escondió la camiseta en el camerino “Pero llego al vestuario y me pregunto:¿dónde la escondo?. Yo con la persecuta de que alguno me la manotee. Luego recordé que los vestuarios de Boca tenían los roperos con un espacio atrás en el cual era muy difícil que alguien se pudiera meter, así que la meto en una bolsa negra y la tiro atrás".

También relató la forma en que consiguió la camisa de ‘Leo’ Messi con Argentina. “La que más me costó, porque la querían todos, era la de Messi de la Selección. Le habíamos ganado y los habíamos eliminado de la Copa América en Argentina (2011) y yo dije 'por más que hay una cierta afinidad, es difícil que me la mande'”, contó.

Publicidad

La Conmebol, solidaria: ofreció su centro de convenciones por el coronavirus en Paraguay

Pero reconoció lo caballero que es la ‘Pulga’ y que fue con Carlos Salvador Bilardo que le envió la camiseta a los vestuarios e hizo lo mismo con la de Uruguay.