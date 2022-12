El mexicano Carlos Vela, en polémica por supuestos mensajes con transgenerista

El jugador de Los Ángeles, de la MLS, fue acusado por Ale Salinas de enviarle mensajes invitándola a salir en Instagram. El futbolista se defendió y afirmó que todo era falso.

Carlos Vela, habitual en la convocatorias de la Selección de México, se encuentra en el 'ojo del huracán' en su país después de que la chica transgenerista Ale Salinas denunciara en redes sociales algunos de sus mensajes, que en pocas horas se viralizaron.

"Hola guapa. Andaré por Guadalajara, ¿qué onda, salimos?", indicó Salinas que le escribió Vela.

Vea acá: Los polémicos videos de Daniela Ospina bailando reguetón en un concierto

"Soy ese tipo de chicas que no sale con casados y menos con hijos. Bájate de tu nube wey, yo no soy como esas tipas que contratan y se cogen a cambio de dinero. ¿O que pretendías hacer conmigo lo que hicieron con las chavas del Mundial? Seas quien seas para mí eres uno más, suerte campeón", le contestó Ale al futbolista.

Pese a las capturas de pantalla, Carlos Vela salió a desmentir todo en su cuenta de Twitter.

Lea acá: Yoreli Rincón y un sentido mensaje en el que defiende su relación con Jay Oliveros

Así comentó que "respeto a todas las personas en sus creencias religiosas, políticas y preferencias personales. Lo que está mal es que la gente busque llegar a obtener algo utilizando personas con imagen pública. Esto es una verdadera lástima, gente sin escrúpulos que no le importa hacer daño con tal de lograr sus objetivos. Para mí es imposible viajar a ningún lado que no sea con el club para el cual trabajo, inclusive no he podido asistir a las convocatorias de la selección nacional por cumplir con mis compromisos con el LAFC".

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados