El 'oso' de la bella esposa de Álvaro Morata en dos eventos en el Festival de Venecia

A la atractiva modelo italiano le ocurrieron dos 'chascos' en el marco del evento de cine, que es uno de los más prestigiosos del mundo. Ella se tomó con humor lo sucedido y hasta compartió con sus seguidores en redes sociales.

Álvaro Morata fue uno de los fichajes estrella del Atlético de Madrid para este 2019. Y junto a él, llegó a ser animadora de las noticias de farándula deportiva la bella italiana Alice Campello, una celebridad en su país y que lleva un año de casada con el delantero español.

En las últimas horas, la prensa en España ha hecho eco de una curiosa situación que pasó en el Festival de cine de Venezia. Aparte de llevarse muchas miradas por un traje blanco, ajustado al cuerpo y con un prominente escote; Alice tuvo que ver cómo sus asistentes le remendaron un vestido, justo cuando iba de camino a un evento muy concurrido.

“Subo en el taxi barco, hago el movimiento para entrar en él y se me rompe todo el vestido por detrás... He llegado y estaban todos los fotógrafos. Soy un desastre, como siempre”, explicó Campello.

Además agregó, con tono jocoso, que “además de romperse mi vestido negro ayer, cuando hice la alfombra roja y he ido a atender a la gente que me pedía foto, casi me caigo delante de todos. Que vergüenza”.