El popular 'triángulo amoroso' que tiene a Joao Félix en boca de todos en Portugal

Todo un escándalo mediático se ha desatado en Portugal y también en España con un tema más allá de los terrenos de juego y que tiene como principal foco de atención a Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid.

Y es que desde las redes sociales y en los medios se viene hablando de una posible infidelidad de Magui Corceiro, la novia del hombre de los 'colchoneros', con otro futbolista portugués. El tercer implicado en la historia es Pedro Porro, defensor del Sporting de Lisboa.

En Twitter, por ejemplo, circula un video en el que aseguran que Pedro y Magui estaban de fiesta en una exclusiva discoteca. Sin embargo, esa imagen no es clara.

Lo que sí fue real e incluso se publicó en las redes del Sporting fue cuando el defensor, terminado un partido de la liga lusa, se fue hasta la tribuna para regalarle una camiseta a la actriz y modelo. Seguida la entrega, se fundieron en un abrazo.

Es tanto el vuelo que ha tomado el hecho, que Porro publicó un comunicado en sus redes oficiales mostrando extrañeza por todo lo sucedido y la bomba que se ha generado.

"La situación que está pasando en el día de ayer y de hoy es muy incómoda… Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie", inició el futbolista.

Porro agregó además que "mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas… Puedo hacer lo que me dé la gana. Dejad de manchar la imagen de los tres, que no es así".

De igual forma, Magui también dijo presente en Twitter y con ironí escribió que "¿Pero qué poca vergüenza tienen estos, Pedro Porro? Estoy escandalizada".

Pese a todo lo que ha generado el tema, desde el lado de Joao Félix no se dado ningún pronunciamiento, ni tampoco de sus personas más cercanas. Mientras tanto, propios y extraños hablan de un posible triángulo amoroso.

Havia muita gente a querer a camisola mas parece que o Porro sabia a quem dar 😏 pic.twitter.com/7dquGesxqF — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) May 15, 2022

