El problema en el que se metió un joven jugador italiano, por unas fotos en redes sociales

En Portugal no toleraron las imágenes que publicó el jugador que se encontraba prestado, por lo que decidieron dar por concluido con la cesión del futbolista.

Se trata de Mirko Antonucci, quien hasta este viernes hizo parte del Vitória Setúbal, y que después de que su equipo perdiera frente a Boavista, publicó unas fotografías que no cayeron bien en las directivas del equipo portugués.

Publicidad

Jorge Carrascal sigue sonando con fuerza para llegar a la Juventus: así sería la operación

En ‘Infobae’ apuntaron que: “Según informó diario Record, a los directivos y el entrenador del elenco luso no les cayeron bien las publicaciones que hizo en la red social TikTok después de la derrota con Boavista del pasado 18 de junio, en un partido correspondiente a la Fecha 27 de la Primeira Liga”.

Además, en el mismo medio rescataron las declaraciones de Julio Velázquez, técnico del Vitória Setúbal, en las que afirma que: “Mirko Antonucci ya no es un jugador del Vitória. Se le comunicó a su club de origen, AS Roma, que el préstamo termina ahora y que ya no contamos con el jugador, sobre todo por respeto a los aficionados y la historia del club y para todos quienes trabajan día a día para representar a este equipo con la mayor responsabilidad y dignidad”.

La colombiana Isabella Echeverri seguirá una campaña mas en el Sevilla Femenino

Publicidad

Así las cosas, el joven extremo italiano terminó su cesión en el conjunto luso y debe volver a la disciplina de la Roma.

Aquí algunas de las imágenes:

*Foto tomada de: mirko_antonucci

Publicidad

*Foto tomada de: mirko_antonucci

*Foto tomada de: mirko_antonucci