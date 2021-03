El sentido mensaje de la mamá de Cristiano Ronaldo: "cuando vi la muerte cerca"

Un gran susto y días de angustia tuvieron que vivir hace un año los familiares de Cristiano Ronaldo, figura de Juventus. Y todo por la hospitalización de su mamá, Dolores Aveiro, a causa de un accidente cerebro vascular.

La mujer pasó varias semanas en el centro hospitalario, con todos los cuidados y finalmente se pudo recuperar tras el hecho.

Y en las últimas horas Dolores escribió un mensaje en redes sociales, en donde reveló que vio de cerca la muerte.

Acá el escrito de Dolores Aveiro:

“Por suerte logré agarrarme de una luz, una luz que me tiraba hacia arriba, una luz que insistía obstinadamente en que era solo un obstáculo más que superar y otra historia de superación que contar. Nunca hablé abiertamente de lo que pasó en realidad, solo porque me recuperé y casi el 100 por ciento de la gente piensa que no pasó nada o que el susto que les di a mis hijos y a los que realmente me aman fue menor. Me quedé en una cama de hospital, conectado a decenas de cables. Las horas posteriores al hecho fueron una tortura. No sabían cómo iba a despertar, no sabían cómo sería el daño, tenían miedo de perderme, miedo de que me incapacitara, sin reconocerlos y con muchas limitaciones. Me desperté, unas horas después, sin saber qué me pasaba. Miré hacia adelante y vi a mis hijos, alrededor de mi cama. Estaba rodeada de máquinas, sin poder moverme".