‘El Tino’ Asprilla se disculpó con el padre Alberto Linero tras el incidente en redes sociales

El exfutbolista hizo un comentario en Twitter que molestó al sacerdote y provocó su reacción en los micrófonos de ‘Blu Radio’. Las diferencias quedaron saldadas.

Faustino Asprilla se disculpó este sábado con Alberto Linero, luego del comentario que hizo en días pasados en su cuenta de Twitter y que molestó mucho al sacerdote.

“Padre, discúlpeme por la recocha en la que lo metí esta semana, sé que se ofendió, pero esa no era la intención. Usted sabe que lo aprecio y lo respeto mucho. Un abrazo”, le escribió ‘El Tino’.

El padre Linero aceptó sus disculpas y le respondió en los mismos términos al exfutbolista colombiano.

“Bro, sabes que te apreció y te he admirado como jugador. Me molesté, pero nada, hermano, acepto tus disculpas y considero que es un gesto gallardo que nos sirve de ejemplo a todos. De nuevo gracias. Te deseo todo lo bueno, y seguimos adelante”, escribió.

Cabe recordar que en días pasados, Asprilla invitó a Linero Gómez y al cantante Maluma para que hicieran un “retiro” en su finca ‘San Tino’, ubicada en Tuluá, Valle del Cauca.

La publicación, que recibió cientos de comentarios, no le cayó muy bien al sacerdote, quien le respondió, molesto, en los micrófonos de ‘Blu Radio’.

“A mí no me gusta, ya me parece que es demasiado. Yo respeto a la gente, aunque la gente no me respete a mí. No me puedes juntar con ‘Madame’, por ejemplo, con todo respeto”, afirmó Linero en aquella oportunidad.

