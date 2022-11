El 'Waka Waka' y Shakira, en el recuerdo de los mundiales de fútbol: reconocimiento de la FIFA

Los mundiales de fútbol definitivamente dan para todo tipo de sucesos, de notas destacadas, son más que los partidos, la presencias de las máximas estrellas del planeta o de los entrenadores de mayor renombre internacional. Y la FIFA no deja escapar absolutamente nada. Así las cosas en las últimas horas se conoció un listado de las presentaciones musicales más recordadas. Ahí Colombia dijo presente y de qué manera, gracias a Shakira.

Shakira es una de las artistas más reconocidas en el mundo de fútbol, por su tema 'Waka Waka', conocida en la legua castellana bajo el título 'Esto es África'. La estrella barranquillera compuso esta canción para el Mundial de Sudáfrica 2010, el cual terminó conquistando España.

Publicidad

La cantante colombiana puso a vibrar al Estadio Soccer City un 10 de junio de 2010, día en el que se celebró la apertura del torneo orbital. Esta ceremonia fue vista en directo por aproximadamente 700 millones de espectadores, toda una sensación mundial.

Llegó el momento, caen las murallas /

Va a comenzar la única justa de las batallas /

No duele el golpe, no existe el miedo /

Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo /

Así configuró Shakira la primera parte de la canción que recorrió todos los rincones del planeta. A pesar de que el Mundial que ganó 'La Roja' con un gol de Andrés Iniesta ocurrió hace 12 años, el tema se mantiene vigente en diferentes escenarios futbolísticos.

La FIFA tomó la decisión de crear una 'playlist' con los 'Himnos de los Mundiales'. Y en la primera casilla del listado ubicó el tema de la atlanticense. Cabe resaltar que en Spotify, 'Waka Waka' tiene casi 590 millones de reproducciones; mientras que en YouTube tiene 730 millones de visitas.

Publicidad

Otros temas que aparecen en este exclusivo listado son: 'We Are One' (Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte), 'Hayya Hayya' (Trinidad Cardona, Davido, Aisha), 'Wavin' Flag' (K´NAAN'), 'Arhbo' (Ozuna, Gims, RedOne), 'Seven Nation Army' (The White Stripes), 'Light The Sky' (Nora Fatehi, Rahma Riad, Balqees, RedOne), 'The World Is Yours To Take' (Tears For Fears), 'La La La' (Shakira, Carlinhos Brown), 'Living Football' (Hans Zimmer, Lorne Balfe), 'Live It Up' (Nicky Jam, Will Smithg, Era Istrefi), entre otros.

'Un'estate italiana' creada por Edoardo Bennato y Gianna Nannini para el Mundial de Italia 90, fue la gran canción ausente de la lista de la FIFA, pues existen muchos aficionados que la tildan como la mejor de todos los tiempos para este evento deportivo.