"Éric Abidal me ha hecho vivir un infierno durante los últimos diez años"

Éric Abidal tiene 43 años y realizó una carrera dentro del mundo del fútbol con equipos como Mónaco, Olympique de Lyon, Barcelona, de España; y Olympiacos, de Grecia; con los que jugó durante más de una década. Además vistió los colores de la Selección de Francia y como defensor central cumplidor y serio alcanzó a ganar reconocimiento. Sin embargo, en el último tiempo el nacido en Saint Genis ha ocupado grandes espacios por temas personales, relacionados con su vida sentimental.

Aunque ya pasado un tiempo prudencial desde que salió a la luz pública una relación extramarital con la futbolista Kheira Hamraoui, del registro del PSG y quien fue golpeada por desconocidos, la exesposa de Abidal reapareció en las últimas horas con un contundente mensaje en sus historias de Instagram.

"Señor Éric Abidal, mi paciencia tiene límites... he intentado proteger a nuestros hijos, pero tú has decidido lo contrario abusando de mi gentileza", arranco en su mensaje Hayet, quien en varias oportunidades ha expuesto al otrora zaguero central.

Publicidad

La mujer siguió y agregó que "de ahora en adelante dedicaré mis próximos 'posts' a narrar el infierno que me has hecho pasar durante los últimos 10 años y, sobre todo, los dos últimos después de mi irrevocable solicitud de divorcio tras tu infidelidad que me vino muy bien a pesar de la vergüenza que siento con todo este asunto. Vamos allá...".

Hayet en su escrito también dejó en claro que quiere el alejamiento total de Éric Abidal, a quien incluso le hizo recomendaciones para el futuro de su vida. "Dado que nuestros abogados no han logrado hacerte entrar en razón, lo haré públicamente: 'Éric, firma los papeles de divorcio, gracias. Deja que este divorcio sea una página que ya pasó para que puedas vivir plenamente tu vida con tu nueva esposa, siguiendo con tu matrimonio exprés, por respeto hacia mí y nuestros hijos. Incluso en la separación, la dignidad debe estar presente", finalizó la mujer.

Publicidad

Hasta ahora, Abidal no se ha pronunciado al respecto; pero en los medios le han dado trascendencia al tema en el que recaen señalamientos en su contra.