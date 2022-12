"Es completamente falso": Esposa de futbolista paraguayo negó cualquier relación con Leonel Álvarez

Patty González es la mujer de Edgar 'el Pájaro' Benítez y algunos medios paraguayos la involucraron como la cuasante de la salida del técnico colombiano del banquillo del Libertad. Ella salió a negar todo.

El técnico colombiano Leonel Álvarez y su salida del Libertad siguen siendo tema en Paraguay y en Colombia. Pese a que los directivos del club 'guramelo' han indicado que el técnico incumplió su contrato, en los medios paraguayos circuló una versión que indicó que Álvarez se habría involucrado sentimentalmente con mujer de uno de sus futbolistas y salió a relucir el nombre de Patty González, la pareja del atacante Edgar 'el Pájaro' Benítez.



"Respecto a lo que está circulando en redes sociales, creo que ya salió en un programa de televisión, quiero decir que es completamente falso. Me da igual lo que digan e inventen de mí. Pero si me molesta cuando se meten con mi familia, mis seres cercanos de una u otra manera", aclaró González en un video en sus redes sociales.

La mujer siguió indicando que "me molesta cuando me llama mi mamá y me dice que se encuentra desesperada, porque dijeron esto de vos y quiero saber qué pasa. Por favor cerciórense de la mala información que están dando. Por mi lado está más que aclarado y espero que la gente del club aclare la situación. Somos ajenos a lo que pasó. Y de alguna manera me afecta a mí y a mi familia lo que pasó", indicó la mujer.



Acá, Patty Gonzalez, esposa del jugador de @Libertad_Guma Edgar ‘el pájaro’ Benitez, aclara que no tiene nada que ver con Leonel Álvarez luego ser relacionada con el estratega paisa. pic.twitter.com/kbWkgtwcYj — Juan Camilo Villa M. (@juanvillamunera) March 7, 2019



