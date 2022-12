Escándalo en fútbol mexicano: modelo acusa a jugador de mandarle robar su celular para borrar fotos

El jugador argentino Luciano Acosta fue señalado en las últimas horas por la modelo mexicana Giovanna Valdatti. Acosta es compañero de Camilo Vargas en el Atlas.

"Luciano Acosta, jugador argentino de Atlas, ha recibido una acusación por parte de la modelo mexicana Giovanna Valdatti, quien asegura que mandó a unas personas a que le roben con violencia su bolso con su teléfono celular dentro donde tenía fotografías que comprometían al futbolista".

Así encabezó el portar 'Pasión Fütbol' un escándalo que ha tenido repercusión en medios mexicanos en las últimas horas y que tiene como protagonista a uno de los compañeros de Camilo Vargas, en el equipo de Guadalajara.

"Me quitaron la bolsa donde llevaba mi celular y mi dinero. Mejor les hubieran dicho que me mataran porque no me van a callar, yo no tengo miedo, yo sí doy la cara", dijo Valdatti en un video, que se hizo viral en redes sociales.

Por lo pronto, Acosta no se ha pronunciado al respecto, pese a la gran polvareda que se armó.

"Valdatti ya ha tenido presuntas relaciones amorosas con jugadores de Atlas como el argentino Oscar Ustari y el ghanés Clifford Aboagye. Además, se la ha relacionado con Javier Salas, Miguel Fraga, Bryan Garnica y hasta Aké Loba", agregó el mismo medio mexicano.



