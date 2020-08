Escándalo y regaño en redes al uruguayo Nahitan Nández por irse con "unas nenas a bailar"

"A la media hora estaba en el baile con unas nenas. Y yo en casa dándole la teta a Tian y haciéndole unos fideos a Matilda. Una bien para cuandooooo. La excusa: no te conté porque sabía que te ibas a enojar. Jajaja oh qué inteligente".

Esa fue la primera parte del mensaje en Twitter de Sarah García, la novia de Nahitan Nández, a quien el futbolista uruguayo del Cagliari le dijo que se iba a acostar y después de dejó caer en la mentira, cuando viajó el sábado pasado al partido frente al Milan.

"1 se perdona, 2 también, 3 queda ahí con bronca pero hay que ser adultos tenemos una familia, 4 ya no te banco, 5 me caes mal, 6 me cansaste, 7 me perdiste", agregó García, quien se notó visiblemente enojada por el hecho que involucró al exjugador de Boca Juniors.

Lo curioso del caso es que después de explotar en las redes y de dejar en evidencia a Nández, la mujer borró sus trinos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y se había armado un gran escándalo.