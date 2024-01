Escultor de la estatua de Falcao García en Santa Marta se pronunció tras las críticas recibidas

En Santa Marta y en toda Colombia se habla de la estatua que Antonio Irisma, un escultor empírico y que trabaja en el sector de la minería, elaboró una estatua como homenaje al delantero samario, Falcao García .

En las redes sociales ha sido comentada bastante entre los internautas la escultura que tiene al actual futbolista del Rayo Vallecano como protagonista. El artista samario habló este martes en 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', sobre su efigie. De entrada, Antonio Irisma aseveró que dicha estatua al 'Tigre' la está elaborando con recursos propios y aún no está terminada.

"Sí, sí, todavía le falta trabajo, pero yo me siento satisfecho con el trabajo. Qué les digo, perfecta no me va a quedar. Yo hice la cabeza arriba, tocaba bajarse y luego montarme en una mesa para hacerla (la cabeza", dijo el artista con formación empírica.

Radamel Falcao García con el Rayo Vallecano Foto: Rayo Vallecano

Publicidad



Precisamente la parte del rostro ha sido una de las más criticadas por los usuarios, que aseguran que no se parece en nada a Falcao García. Antonio Irisma complementó que aún su obra de arte no está completada y que uno de los aspectos a pulir precisamente están la cara.

😯 ASÍ QUEDÓ LA ESTATUA DEL 'TIGRE' EN SANTA MARTA. SE PARECE?



Apesar de las críticas que recibió Antonio Irisma por la escultura que comenzó a elaborar en el año 2018 con la imagen de Radamel Falcao García, casi seis años después, su creador decidió terminarla, confiado en que… pic.twitter.com/mSiZJuYetU — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) January 15, 2024

"Le faltan unos retoques, el cabello que quede corto, trabajarle a los ojos; pulir las cejas un poco más. Como artista yo pienso que voy bien", dijo.

Publicidad

En medio de la charla con 'Mañanas Blu', el artista samario afirmó que tuvo hace varios años un contacto con Falcao García y que éste le había consultado del por qué le iba a realizar una estatua en su honor.

"Sí, sí una vez estuvo charlando con él, y fue una sorpresa para mí. Él me dijo que qué le había inspirado a hacer eso, por la admiración, de eso que volvió y se levantó, que era un homenaje de mi parte, le dije que merecía una escultura en oro, pero que yo la hacía según los recursos que yo podía; él me dijo eso como hace 4 años".