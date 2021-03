Esposa de Ezequiel Garay aseguró que "no quiere tener relaciones sexuales con él todos los días"

Ezequiel Garay ha sido uno de los defensores centrales argentinos más destacados de los últimos años en Europa. El 'pocho', como es conocido en su país, tuvo un paso exitoso por el Valencia, de España y el Benfica de Portugal.

Sir Alex Ferguson contó del momento en el que tuvo “80 por ciento de morir”

Sin embargo, Garay no pasa por el mejor momento de su vida, la temporada pasada sufrió una grave lesión en su rodilla que se agravó por su contagio de coronavirus. Por ello, el argentino está actualmente sin equipo y se encuentra recuperándose.

A propósito del zaguero 'gaucho', este fin de semana su esposa, Tamara Gorro habló de su relación con el futbolista a través de un podcast sobre sexualidad. La modelo española sorprendió a todos al confesar que tiene falta de apetito sexual.

Una particular definición de un jugador 'canchero': "Diego Costa es una rata asquerosa"

Al ser cuestionada por la relación con el futbolista colombiano, respondió: "Si me preguntas si todavía tengo el mismo apetito sexual que antes, mi respuesta es no".

Publicidad

"No sé si es por falta de tiempo o por falta de ganas, pero la verdad es que no, no las tengo. Pero así es como es. Amo a mi esposo. Pero no quiero tener sexo con él todos los días, ya que estoy exhausto. Creo que mucha gente se identificará conmigo", dijo Tamara Gorro.

¡Se metieron feo con Shakira! Críticas a los hinchas de PSG por pancarta e insulto en su contra

Vea fotos de la pareja: