Esposa de Mateus Uribe, Cindy Álvarez, destapó su corazón y expresó emotivo mensaje de despedida

Este lunes Mateus Uribe puso fin a su historia con el Porto de Portugal. El mediocampista antioqueño decidió dar por finalizado su vínculo con los 'dragones azules' luego de cuatro temporadas en las que cosechó ocho títulos. Así las cosas, tras unos años gloria en tierras lusas, su fiel acompañante, Cindy Álvarez, no pudo evitar dejar un mensaje de despedida.

La esposa del también mediocampista de la Selección Colombia 'destapó su corazón', y aunque publicó un largo texto, aseguró que se quedó "corta con todo lo que quisiera expresar".

Lo cierto, es que ahora tendrán una nueva etapa en sus vidas, donde se mudarán a Qatar, donde deberán estar por los próximos tres años, tras el contrato que firmó el antioqueño de 32 años.

De este modo, la pareja de Uribe Villa dejó ver el cariño que le cogió al territorio luso, donde pudo recolectar grandes momentos de su vida.

Mensaje de Cindy Álvarez:

"Me quedo corta con todo lo que quisiera expresar hoy en este mensaje, cuando comencé a escribirlo no pude evitar llorar y recordar mi primer día en Portugal llegue con tanta ilusión, con tantos sueños, con tantas expectativas… cada una de ellas fueron más que una realidad, pasaron por encima de las expectativas porque fue más de lo soñado.

Me voy de un país increíble (Portugal) de una cuidad transformadora (oporto) me hizo una mujer indestructible, lo fuerte que aprendí hacer acá nunca lo imaginé, lo que mi familia se fortaleció nunca lo imaginé, lo que crecieron mis hijos nunca lo imaginé, jamás imaginé tener un hijo portugués me muero de la risa al escribirlo tengo un portuguesito en casa Ángel es la definición de nuestro paso por esta tierra (Oporto) GRACIAS DIOS por darnos un ser tan lleno de amor y que inexplicablemente haya nació en este país.

Hice amig@s extraordinari@s y no hablo de es@s con l@s que sales a bailar y a tomar; hablo de es@s con l@s que construyes sueños, trabajas, te complementas y te apoyan. Seres lleno de amor, de luz, de compromisos con sus vidas y una fuerza increíble. GRACIAS INFINITAS por apoyarme, no dejarme sola, acompañarme en momentos importantes, confiar en mi y en mis sueños, entenderme en días difíciles; pero sobre todo en aceptar mi personalidad y fuerza. Lo valoro con mi alma desde lo más profundo de mi ser, con toda la fuerza y luz que me caracteriza GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS l@s extrañare.

Mi esposo woooo gracias por tanto amor para el , brillo con luz propia Gracias, Gracias, Gracias porque su talento se expandió y evolucionó y por ende nosotros como familia y hogar también FUE INCREÍBLE verlo brillar fue increíble escuchar su nombre con fuerza en el estadio fue increíble ver con cada persona se le acercaba y con amor le recordaba el gran ser humano que es, nos vamos llenos de gratitud.

Que más puedo decir si lo único que siento es GRATITUD por lo que nos vamos siendo de este lugar.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS"