Esposa de Wayne Rooney reveló todos los escándalos del futbolista: infidelidades, alcoholismo y más

Campeón de la Champions League, Mundial de Clubes, Premier League y más; figura de la Selección de Inglaterra, jugando tres Mundiales y misma cantidad de Eurocopas; histórico del Manchester United y mucho más, todo eso Wayne Rooney.

Sin embargo, en medio de su fructífera carrera como futbolista, también hubo espacio para uno que otro escándalo y así quedó en evidencia en el trailer del 'Rooney', documental que se estrenará próximamente sobre la vida del jugador.

Allí, Coleen Rooney, esposa del deportista y madre de sus cuatro hijos, reveló detalles sobre varios episodios sexuales y de alcoholismo que marcaron la familia. Respecto a eso, sus primeras palabras fueron: "Lo perdono, pero no fue aceptable".

"Sabía que los grupos con los que Wayne andaba, junto con el alcohol, no eran buenos. Algunas personas piensan que soy estúpida por permanecer en mi matrimonio. No soy estúpida, conozco mi mente", añadió en su intervención.

"Es mi decisión. Amo a Wayne. Sí, lo amo. Si no lo hiciera, no estaría tratando de hacerlo funcionar. Sé que estaría bien por mi cuenta, pero no quiero vivir así, quiero intentar continuar nuestro matrimonio y vivir en familia", dijo.

En el documental, que se estrenará a principios del 2022, habrá voces de grandes futbolistas como Gary Neville, Thierry Henry, David Beckham, entre otros. De hecho, este último afirmó que "es uno de los mejores jugadores ingleses".