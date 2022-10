"Están inventando": apareció la mujer que se tomó foto con jugadores de Santa Fe

Uno de los temas en el fútbol colombiano de las últimas horas tuvo que ver con la derrota 4-0 de Santa Fe contra Alianza Petrolera, en la que el equipo de Alfredo Arias tuvo una mala presentación en la ciudad de Barrancabermeja, despertando las críticas en los medios de comunicación y además de eso, convirtiendo en tendencia al cuadro 'cardenal' en las redes sociales.

Al final del partido, tanto el técnico Alfredo Arias, como el defensor Geison Perea salieron a dar explicaciones y reconocieron una actuación que se niveló por lo bajo e incluso el resultado pudo haber sido más abultado, a favor de los petroleros.

Y en medio de esa situación, en las últimas horas apareció una publicación en las historia de instagram de dos mujeres de nombres Spencer Castillo y Helena García. Incluso Castillo escribió: "Que noche la de anoche". Ese mensaje encendió las líneas de comentarios en Twitter, entre los seguidores de los 'cardenales'.

Gol Caracol consultó al respecto con cercanos al equipo capitalino y le restaron importancia. "Fotos piden muchas en todos lados. No hay nada más que decir", contestó una fuente a la que se le indagó sobre ese particular.

Sin embargo, al ver la repercusión que tuvo el tema, Spencer Castillo dejó un video en sus historias de Instagram en el que trató de zanjar cualquier versión. "Aparezco por acá después de esa polémica que se formó en redes sociales, no me veo afectada en nada de lo que están diciendo o publicado. Solamente esas páginas de información están inventando cosas que no pasaron en realidad, pero bueno...", dijo inicialmente la mujer.

"Nos hicieron viral, el chisme es cosa terrible. De dónde sacan tanto. Parce yo no puedo creer que una foto haya causado tanto alboroto, que llegara hasta donde ha llegado, no puedo creer. Tengo las redes sociales, el Only Fans, esto es una locura", agregó la referida mujer.

Santa Fe quedó con 28 puntos y es quinto en la Liga II 2022 del fútbol colombiano, se encuentra cerca de la clasificación en el grupo de los ocho mejores, aunque preocupan los altibajos e irregularidades que presenta el equipo del profesor Arias, que pasó de vencer 3-2 a Millonarios, con una impresionante remontada, a ser goleado por Petrolera.

