Exnovia de Diego Maradona 'rompió' el silencio: contó todos los excesos del astro argentino

En medio de la exitosa carrera deportiva de Diego Maradona, siempre se habló sobre la vida paralela que llevaba con excesos y temas relacionados con el alcohol, las drogas, la vida nocturna y mucho más.

Frente a ello, en los últimos días, se pronunció Mavys Álvarez, expareja sentimental del argentino. En entrevista con el canal 'América TeVé de Miami', 'abrió' su corazón y, por primera vez, habló sobre ello.

"La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas, de la que me costó tanto trabajo salir", empezó diciendo.

"Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé llevar", añadió.

Eso sí, en medio de su arrepentimiento, explicó por qué decidió ser novia del 'Pelusa'. "Yo era una niña. No tenía maldad. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia", afirmó.

Por otro lado, explicó por qué no era delito casarse con una menor de edad. Y es que, a partir de los 14 años, las niñas pueden casarse con el consentimiento de sus padres.

"Lejos de proteger a la menor, en Cuba esa adolescente pudo haber sido sancionada por el delito de peligrosidad predelictiva, que es la figura legal que utilizan contra las muchachas que tienen relaciones con turistas", sentenció.