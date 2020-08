Falcao, con toda la actitud para ir a la playa: “Año tras año aumentan los bolsitos y flotadores”

View this post on Instagram

Años atrás 1 bolsito para ir a la Playa y ahora año tras año va aumentando los bolsitos, flotadores, juguetes, protector y ...... ...... 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️parece que cada ida y vuelta a la playa es como prepararte para un viaje jajaja vida de papás 💁‍♀️🤦‍♂️