Falcao García celebró junto a Lorelei Tarón la llegada de Heaven, su nueva hija

Falcao García entregó una buena noticia a sus seguidores en redes sociales, para comenzar la semana, y no precisamente con algo futbolístico, sino porque se sigue creciendo su familia y se dio el nacimiento de su nueva hija.

Heaven es el nombre de la cuarta niña que tendrá el delantero colombiano, ya que solo tiene un niño, Jedidiah.

“Bienvenida Heaven Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a ti”, fue el mensaje con el que Falcao y Lorelei informaron de su nacimiento.

En las fotos y videos que publicaron en redes sociales, se observan las primeras imágenes de la nueva hija del ‘Tigre’.

Además, las otras niñas de Falcao y hasta Jedidiah se dieron cita en la clínica para darle la bienvenida a su hermana.