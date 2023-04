Falcao García no se cambia por nadie: así compartió en redes que será papá por quinta vez

En la familia de Falcao García todo es felicidad, Lorelei Tarón, su esposa, tendrá un quinto hijo y el colombiano no dudo en compartir en redes sociales la emoción que le produjo esta noticia.

"Se agranda la familia, mamá y papá por quinta vez. Estamos felices y agradecidos con Dios por la bendición de un hijo más en nuestras vidas", fue el mensaje que publicó el 'Tigre' a través de la red social Instagram.

El mensaje del actual delantero del Rayo Vallecano fue acompañado por dos fotos donde se ve al jugador cafetero acompañado de su Lorelei Tarón. A la pareja se les ve muy unidos y con una sonrisa de oreja a oreja en el rostro.

Las reacciones y mensajes no se hicieron esperar, el post tiene más de 70 mil 'Me gusta' y más de mil comentarios donde no paran de felicitar a García con emotivas palabras y corazones.

Y es que el secreto se lo tenía bien guardado, pues solo hasta el pasado viernes 31 de marzo, fue la empresaria y pareja de García, Lorelei Tarón, la que reveló la 'buena nueva'. "El amor se multiplica y nosotros también. Nuestro mayor proyecto de vida es la familia. Vamos a ser papás por quinta vez!", fueron las palabras de la argentina.

Tal como lo dijo el 'Tigre' la familia va creciendo, puesto será su quinto hijo en el transcurso de diez años. Dominique (9 años), Desireé (8 años), Annete (5 años) y Jedidiah (2 años) son los otros cuatro 'amores' del máximo goleador histórico de la Selección Colombia de mayores.

Esta nueva noticia sin duda alguna motivará aún más al delantero samario que no goza el mejor presente con el conjunto de Vallecas, pues no es titular y ya se ha vuelto costumbre ver como el técnico Andoni Iraola lo deja en el banco de suplentes.

En este 2023, el atacante acumula 8 presencias, no obstante, solo fue titular una vez, dando cuenta de la poca actividad que tiene en el club. Pero no todo es malo a nivel deportivo, puesto que el 'Tigre' estuvo presente en los dos juegos preparatorios de la Selección Colombia frente a Corea de Sur y Japón en la gira asiática.

El 'Rayo' tendrá un duro partido este lunes a las 2:00 p.m., en el estadio Mestalla contra el Valencia y todavía no se conoce la convocatoria de los jugadores del conjunto de Madrid.