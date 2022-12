Falcao García no sufre con los antojos de Lorelei Tarón, en su cuarto embarazo

La esposa del delantero del Galatasaray es habitual con sus mensajes en su cuenta de Instagram y este martes compartió las sensaciones que ha tenido tras 13 semanas de gestación.

Una fotografía de Lorelei Tarón en la que deja ver su 'barriguita', junto con un mensaje, ha sido sensación en su cuenta de Instagram al alcanzar unos 60 mil me gusta y abrió una conversación con otras mujeres, al revelar sus sensaciones en su cuarto embarazo.

Publicidad

"Trece semanas y comenzamos el segundo trimestre, las náuseas se están yendo, ¡menos mal! llevando a mis hijas al colegio siempre me tocaba parar el auto, vomitar y continuar el camino. En este embarazo no he tenido tanto malestar", escribió la argentina.

David Beckham y su nueva adquisición: se compró un ático de 20 millones de dólares en Miami

Y por algo que no ha sufrido Falcao García ante la venida de su nuevo retoño es por los famosos antojos de las mujeres embarazadas, ya que Tarón confesó que en ese aspecto no ha tenido ninguna particularidad.

"Ya tengo más apetito y disfruto de comer y cocinar, sigo haciendo ejercicio (como han podido ver) me encanta,me ayuda a mantenerme en forma y con energía. No tengo antojos", agregó Lorelei, quien se muestra en el día a día muy activa en redes y compartiendo con sus seguidores y también con los de Falcao.

Publicidad





Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.