Faustino Asprilla, directo y al grano: "Ya saben, el sexo siempre ha sido importante para mí"

Faustino Asprilla siempre ha sido un personaje polémico, incluso desde sus inicios en el fútbol. El exatacante de Atlético Nacional, que también fue pieza clave en la Selección Colombia, fue destacado en su carrera como futbolista, tanto por su gran nivel como por sus excentricidades.

Ya retirado y siendo comentarista en la actualidad, el 'Tino' concedió una entrevista al diario italiano la 'Gazzeta Dello Sport', donde trató temas de su vida cotidiana y su pasado en el Parma.

Publicidad

"No seguía las reglas. Un día Nevio Scala me pidió que corriera por las murallas de la ciudadela y le dije que no era Forrest Gump. El fútbol para mí siempre ha sido divertido. Sin reglas, sin esquemas", recordó el exdelantero, que estuvo en el conjunto 'cruzado' entre 1992 y 1999.

"Estoy excelente. Tengo una finca, vendo caña de azúcar al gobierno colombiano y a través de una campaña publicitaria vendo condones. Ya saben, el sexo siempre ha sido importante para mí", señaló el 'Tino', acerca de su actualidad.

"Yo miro fútbol, pero todos parecen soldados a las órdenes del entrenador. Si falla, fuera. Dime uno que regatee hoy en día. Me gusta Vinícius del Real Madrid, me veo un poco en él", finalizó concluyendo Asprilla, sobre el balompié de hoy en día.