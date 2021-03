Faustino Asprilla: “La maleta que me robaron la compré a 78 cuotas y después del Desafío”

Este viernes, en charla con ‘Blu Radio’, Faustino ‘Tino’ Asprilla se refirió al hurto del que fue víctima, en el norte de Bogotá. Al tulueño le rompieron el vidrio de su camioneta y le robaron una costosa maleta.

“Yo quedé a 15 metros del carro, el carro quedó con seguro. Yo creo que yo llamé al ladrón con la mente, porque dije que no pasara nada mientras iba al cajero, y vea”, contó Asprilla con tono jocoso.

Sobre lo que le robaron, el exfutbolista señaló: “el maletín era Louis Vuitton original. Lo compré en Londres. Ese lo compré con la plata del Desafío. Para volver a tenerlo ,voy a tener que volver al Desafío. Lo compré como a unas 78 cuotas. Cuesta como unos 8 o 9 millones”.

Los ladrones no respetan pinta: Faustino Asprilla, víctima de los 'rompevidrios' en Bogotá

Sobre el contenido que tenía la valija añadió: “lo de adentro tenía gran valor sentimental, ahí traía la olla a presión, una parrilla para las arepas, el separador de las extensiones de mi novia y la última colección de condones del ‘Tino’”.

También en conversación con el programa ‘Blog Deportivo’, ‘Fausto’ dijo: “el vidrio tiene un precio como un millón y medio, pero lo bueno es que me lo donaron. Una empresa de blindados me contactó y me lo regalaron”.

Publicidad

Además, habló de su trino sobre la inseguridad en la capital de la República: “la verdad a uno le da mucho mal genio por lo que viene pasando en Bogotá. Hay que mirar la forma de detener esto. Ya me han robado dos veces acá. Yo vivo acá, trabajo y trabajo acá”.

El buen nivel se recompensa: Falcao García, titular con Galatasaray frente a Rizespor

A renglón seguido se refirió sobre su diario vivir en Bogotá: “yo vivo en El Salitre y el canal queda a 10 minutos. Incluso vivo con Víctor Aristizábal, que es insoportable. Nos portamos bien porque nosotros ya estamos muy veteranos. Yo los puedo invitar y verán. El dueño del apartamento nos alquiló porque ya estamos juiciosos. Yo ya no salgo, aparte en Bogotá con este frío no me dan ganas de salir. Nosotros es pura casa y ver partidos todo el tiempo”.

Para cerrar se refirió a su vida personal, también con la gracia que lo caracteriza: “estoy tomando medicamentos, pero solo para el dolor de la rodilla. En otras cosas toda la vida fui a pulmón limpio. El frío me molesta mucho. Estoy bien, pero le he bajado a las medicinas porque cuando tuve, hace unos años, problemas de ácido úrico, me aplicaba una inyección con cortisona, me estaba tirando la vida, y claro, eso no podía ser cuando quería tomar, ir a los conciertos de Marc Anthony e ir de allí para allá”.