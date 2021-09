Faustino Asprilla: "No sé quién sacó esa noticia de que yo había muerto; fue una broma"

Hablar con Faustino Asprilla siempre será garantía de buenas historias. Por eso, esta vez no fue la excepción. Y es que, además de ser voz autorizada para opinar de la Selección Colombia, siempre tiene alguna anécdota guardada.

Este miércoles 8 de septiembre, en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , se vivió una situación bastante particular, luego de una intervención de Juan Pablo Tibaquirá, haciendo referencia a una supuesta muerte del 'Tino'.

"Estábamos al aire y había leído que 'muere el 'Tino' Asprilla'. En ese momento, comienzo a marcarle y no me contesta, entonces me asustó", afirmó entre risas de todos los presentes, incluso del entrevistado, quien respondió.

"No sé quién habrá sacado eso. Para mí, no pasa nada, pero para mi papá, que tiene 87 años, es fuerte. Eso fue una broma de alguien y bueno, después salimos a aclarar", expresó el 'Tino' Asprilla.

Posteriormente, quien 'metió la cucharada' fue Juan Pablo Hernández, diciendo que "lo que pasó era que uno abría la foto y al hacerlo, salía una sorpresa (risas)"

En medio de ese buen ambiente, Faustino Asprilla volvió a intervenir, despertando más risas. "En ese momento, estaba con mi novia y cuando abrió la foto, a la que casi le da un infarto es a ella", sentenció.