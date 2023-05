Faustino Asprilla y Maluma protagonizaron curioso momento, que se robó las miradas de los presentes

En la noche de este sábado 14 de mayo, nuevamente Faustino Asprilla es noticia, luego de protagonizar curiosa situación con Maluma, en una graciosa charla que ha generado gran reacción en las redes sociales.

En un especial encuentro entre el ‘Tino’ y el cantante de música urbana, ambos personajes se tomaron el tiempo para charlar con plena confianza el uno al otro, mientras los presentes grababan el momento entre las dos celebridades.

A pesar de no escucharse muy bien la conversación, debido al ruido de fondo, fue el mismo Faustino quien compartió este encuentro a través de una historia en redes sociales, acompañado de unas caras graciosas y balones de fútbol, haciendo alusión a los temas que posiblemente estaban tratando.

Faustino Asprilla y Maluma protagonizaron emotivo momento, que se robó las miradas de todos los presentes. Foto: Pantallazo de Instagram de @eltinoasprilla.

Cabe resaltar que, a pesar de declinar hacia la música, Maluma siempre ha hecho evidente su pasión y atracción hacia el deporte rey, además de eso, no solo con el ‘Tino’, el cantante mantiene buenas relaciones con jugadores profesionales, justamente de la Selección Colombia.

En la despedida de la ‘Tricolor’ rumbo hacia Rusia, para afrontar la Copa del Mundo 2018, donde se enfrentaron jugadores de la misma selección, compartieron cancha en el estadio Nemesio Camacho El Campín con Maluma, en un estadio completamente amarillo, por todos los aficionados presentes en el ‘coloso’ de la 57.

Por su parte, el ‘Tino’ Asprilla ya se alejó de los terrenos de juego, más no del fútbol, es por eso que actualmente se dedica a opinar y analizar sobre la actualidad del fútbol colombiano e internacional en ESPN, así como en el transcurso de la semana, donde fue centro de noticia.

Esto, luego de que se conocieran los diferentes actos de indisciplina en el Junior de Barranquilla, donde se mostró en desacuerdo con la fuerte sanción que se le aplicó a Luis ‘Chino’ Sandoval, quien fue atrapado por Hernán el ‘Bolillo’ Gómez en estado de embriaguez, antes de iniciar el entrenamiento.

La determinación fue sacarlo del equipo y rescindir contrato con la institución, hecho que no compartió Asprilla e hizo evidente su posición frente al tema, en el programa de debate: "Si se van a vivir a Inglaterra se dan cuenta que allá toman las cosas de otra forma, me tocó ver compañeros que llegaban caídos de la rasca y el entrenador los mandaba a la casa, les metía una multa, pedían perdón y solucionaban la cosa. Nunca vi que echaran a nadie. El ‘Chino’ Sandoval no ha ganado todavía nada y ni siquiera es titular, pero ya de ahí a sacarlo”.