Faustino Asprilla y sus trinos con poco 'Tino': 'metió las patas' y le reclamaron fuerte en la radio

El padre Alberto Linero le respondió, molesto, al exfutbolista colombiano por la invitación que le hizo en redes sociales para ir de "retiro" a su finca.

Faustino ‘El Tino’ Asprilla invitó en redes sociales al padre Alberto Linero y al cantante Maluma para que hicieran un “retiro” en su finca ‘San Tino’, ubicada en Tuluá, Valle del Cauca.

La publicación, que ha recibido cientos de comentarios, no le cayó muy bien al padre Linero, quien le respondió, molesto, al exfutbolista colombiano, en los micrófonos de ‘Blu Radio’.

“A mí no me gusta, ya me parece que es demasiado. Yo respeto a la gente, aunque la gente no me respete a mí. No me puedes juntar con ‘Madame’, por ejemplo, con todo respeto”, afirmó Linero.

“He sido muy respetuoso con ‘El Tino’, y soy muy respetuoso con todo el mundo. ‘El Tino’ decidió ‘perratearme’, y bueno, no hay nada qué hacer. No creo que sea humor. Yo creo que ya es irrespeto y ‘perrateo’. Yo ni respondo ni nada. Simplemente le hago ese comentario a mi director que me lo acaba de pedir”, finalizó.

