Faustino ‘El Tino’ Asprilla se confiesa: la familia, los inicios en el fútbol y sus amores

El exjugador vallecaucano, de 49 años, ahora se dedica a otras labores y a comentar de fútbol, su mayor pasión. Siempre que habla, es una caja de música con sus revelaciones. ¡Imperdible!

Faustino ‘El Tino’ Asprilla, otrora delantero de la Selección Colombia y el Parma italiano, habló largo y tendido con el programa ‘La Red’ sobre su familia y los inicios en el fútbol profesional.

“En el Cúcuta Deportivo me ganaba $1.000 pesos y después en Nacional pasé a ganar $3.000 mil, más una prima de un millón. Ahí ya le empecé a enviar plata a mi mamá, más que todo para las medicinas”, aseguró el vallecaucano.

“Yo vine a ganar plata cuando me fui al Parma. Les dije que si me iba para allá, tenía que dejar como una reina a mi mamá. Ellos (directivos del club italiano) me dieron US 300 mil dólares y con eso le mandé a construir la casa de dos pisos”, agregó.

‘El Tino’, hoy dedicado a otras labores, también se refirió a sus relaciones amorosas, que han sido varias y muy recordados por los colombianos.

“Tuve una novia en Cúcuta y después me fui a Medellín y me ennovié con otra muchacha. Luego conocí a Catalina, la mamá de Santiago, y me quedé ahí un tiempo. Me separé y ahí empecé a tener novias por todos lados”, reconoció.

“Con Lady Noriega fue el noviazgo más sonado de los que yo tuve. Era público, todo el mundo opinaba, todo el mundo se metía, pero fue muy chévere porque tuvimos una amistad muy bacana. La embarramos cuando nos volvimos pareja”, finalizó el exjugador.

Reviva acá la historia completa