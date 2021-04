Figura de la Premier League, en líos y a responder por hija que tuvo con su amante

Una gran resonancia tuvo una entrevista que concedió la brasileña Jacqueline Pinheiro en las últimas horas y en la que contó todos los detalles de una relación que tuvo con un futbolista de importancia en la Premier League, del que no reveló su nombre, del que nació una niña.

Alerta en Independiente de Argentina por positivo por coronavirus de Julio César Falcioni

De esa manera, el diario 'Mundo Deportivo' inició la nota de este martes indicando que "hay escándalo en la ‘Premier’. Un jugador casado dejó embarazada a otra mujer tras una relación paralela de dos años".

Pinheiro relató que “no pensé que se lo tomaría tan mal, porque él fue el que hablaba de tener hijos juntos. Intentamos estar de acuerdo en que no estaría físicamente, pero que iba a contribuir económicamente. A los tres meses, su mujer se enteró de que estaba embarazada y, a partir de entonces, él actuó como si yo no existiera y no nos conociéramos. Nunca me ha llamado, ni me ha pedido una foto, ni nada”.

Juan Guillermo Cuadrado, uno de los pilares para edificar el futuro de Juventus

La brasileña, que vive en Italia y que es reconocida en la noche de Milán, agregó que “a los seis meses de embarazo, finalmente, una persona que trabaja para él se puso en contacto conmigo y me ofreció un trato: me daría una cantidad fija, pero nunca diría quién es el padre. La cantidad era de broma, dijo que era todo lo que podía ahorrar después de sus inversiones”.

Publicidad

Pero la mujer no se quedó quieta y ahora va con todo. Por lo menos, así lo reveló en la entrevista concedida a 'The Sun'. "Ya decidí contratar a un abogado y juntos intentamos contactarlo para hacer una prueba de paternidad, pero puso excusas para no hacerla y aún no la ha hecho. Entonces acudí al juez y mis abogados han enviado una carta a su club informándoles de todo”, finalizó Jacqueline Pinheiro.

Noticias nuevas del estado de la lesión de David Ospina en Nápoles