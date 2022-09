Francesco Totti y una dolorosa confesión: 'le pusieron los cachos'

Francesco Totti pasó momentos personales complicados y estuvo en boca de propios y extraños, tanto en Italia como en otros países de Europa, después de que salió a la luz pública que había decidido poner punto final a su matrimonio con la Ilary Blasi, con quien duró casado durante veinte años y de cuya relación quedaron tres hijos.

Con ese panorama y ante muchos dimes y diretes que aparecieron en los medios de comunicación de su país, el otrora líder y figura de la Roma y de la Selección de Italia apareció ante la prensa para entregar su versión de los hechos que terminaron con el alejamiento de Blasi.

"No es cierto que yo haya sido el primero en traicionarla. Dije que me iba a callar y así lo hice, pero he leído demasiados rumores, versiones y otro tipo de palabras en las últimas semanas que han hecho sufrir a mis hijos", dijo inicialmente Francesco Totti.

El exfutbolista es admirado y respetado en territorio italiano ante su carrera deportiva. Sin embargo, no han faltado los 'ataques'.

"He vivido una etapa complicada, primero porque dejé de jugar y luego por la muerte de mi padre a causa del Covid-19. Yo también pasé un virus muy fuerte durante 15 días. Sin embargo, mi esposa, cuando más la necesitaba, no estaba", complementó Totti.

En su charla abierta y sincera con 'Corriere dela Sera', el italiano hizo la confesión más dura y que determinó la ruptura con Ilary.

"Nunca lo había hecho en 20 años ni ella conmigo. Pero cuando recibí avisos de diferentes personas en quienes confío, empecé a sospechar y miré su móvil. Vi que había una tercera persona que hacía de intermediaria entre Ilary y otra... Algo así como: nos vemos en el hotel", relató.

Todos esos problemas personales le trajeron complicaciones para la salud de Francesco Totti, tal y como él mismo lo explicó al asegurar que "eso me llevó a la depresión y no podía dormir. Fingí que no pasaba nada, pero ya no era yo sino otra persona".