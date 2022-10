Fredy Guarín, con mejor semblante: “Vamos que yo lo estoy haciendo, ustedes también pueden”

Fredy Guarín fue tema en las recientes semanas luego de publicar una foto en la que se le veía llorando, y con un fuerte mensaje, aceptando que estaba mal anímicamente, algo que generó primero preocupación entre sus admiradores y después mucho apoyo para el exitoso futbolista colombiano.

Pero en los últimos días el mediocampista boyacense se ha reportado en sus redes sociales con un mejor semblante y siempre dejando palabras de tranquilidad y de fe, desde sus vivencias personales y también tratando de dejar palabras que calen en sus seguidores.

Como este lunes, cuando Fredy Guarín grabó un video para sus historias de Instagram, con la sonrisa a flor de piel y mandando un mensaje positivo para las personas que pasan por malos momentos, así como los ha vivido él.

“Buenos días mi gente, bendiciones. Hoy lunes deseándoles una excelente semana, que lo disfruten, que se cumplan los objetivos. Para adelante, mucha fortaleza, vamos que sí se puede, yo lo estoy haciendo y ustedes también pueden. Mucha fe, vamos para adelante, con toda la fortaleza, siempre guiados por el más alto poderoso que es nuestro Dios. Un abrazo, el ‘guaro’ de la gente”, fueron las palabras del exitoso jugador colombiano.

Además de este video, Guarín Vásquez escribió: “Recuerden, corran tan rápido que tus excusas no te alcancen”.

Cabe recordar que mientras estuvo en Millonarios se dio un hecho polémico en el que se le vio agresivo en la casa junto a sus padres, imágenes que se viralizaron y causaron preocupación en los hinchas del fútbol colombiano.

Meses después, el propio Fredy Guarín se reportó en redes sociales y confesó que no estaba obrando de buena manera y aceptó que estaba en un momento con “vicios, errores pecados y muchas cosas más”, tal y como él escribió.

¿Cuál fue el mensaje de Fredy Guarín en el que se mostró mal a nivel personal?

“Muy buenos días mundo. Hoy quiero mostrarme así tal cual como soy a corazón abierto, esto no lo hago para generar lástima ni ganar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona. De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente, estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios errores pecados y muchas cosas más. Mi gente estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné”, escribió el boyacense el pasado 15 de septiembre.

En aquella oportunidad, Guarín recibió muchos mensajes de apoyo, de compañeros suyos como Juan Fernando Quintero, Camilo Zúñiga, Andrés Llinás, y hasta de otras personad famosas como J Balvin, Willy García, Caterine Ibarguén, y muchos más.