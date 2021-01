Futbolista Diana Celis aclaró la supuesta infidelidad y engaño a 'Epa Colombia'

Este sábado, la jugadora profesional Diana Celis respondió a una serie de preguntas en redes sociales y, una de ellas fue sobre la supuesta infidelidad a la influencer ‘Epa Colombia’, quien fuera su novia hasta hace pasados días.

“Hablé con una chica, fue solamente eso. No besé con nadie, no me acosté con nadie, no hice absolutamente nada más. Si para ustedes eso es infidelidad…”

La respuesta se dio luego de, como Celis lo dijo, “me están haciendo mucho esta pregunta”; ahí fue cuando ella entregó su punto de vista sobre lo sucedido con Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’.