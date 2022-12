Georgina, pareja de Cristiano, contó detalles íntimos de su vida a un semanario español

La modelo reveló que no quiere más hijos con el astro del Real Madrid y omitió varias preguntas por considerarlas inapropiadas. Estas fueron las mejores frases.

Georgina Rodríguez, pareja del astro del Real Madrid Cristiano Ronaldo, le concedió una entrevista al semanario español XL Semanal, en la que habló de su vida familia, sus pasiones y, por supuesto, de su relación con el portugués.

Estas fueron las frases más relevantes de la novia de ‘CR7’, quien, además de dedicarse al cuidado de sus hijos, estudia contabilidad y continúa con su prometedora carrera como modelo.

Su familia

- “A los cinco años empecé a hacer danza clásica. Pero como las compañeras del colegio iban a ballet, mi madre nos apuntó a mi hermana y a mí. Dejé de bailar a los 17 años. Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblecito pequeño donde no hay mucho que hacer”.

-Cuando le preguntaron a qué se dedicaba su padre, Georgina dijo: “No quiero que esta entrevista sea tan intensa; prefiero que hablemos de cuidados físicos y de belleza y no hablar de mi familia”.

Su vida en Madrid

- “Llegué sola a Madrid con 19 años y me puse un escudo, pero es verdad que ne entró un poco de miedo al principio”.

- “Empecé a trabajar de dependienta en una tienda de ropa (Massimo Dutti) de San Sebastián de los Reyes, muy lejos de donde vivía; pero yo quería trabajar en el lujo y comprendí que para eso tenía que hablar inglés. Entonces decidí irme cuatro meses de ‘au pair’ a Inglaterra. Viví en Bristol, contratada por una familia, y al volver a Madrid comencé a trabajar en Gucci. tenía 22 años”.

- “Al llegar a Madrid me pararon varias veces en la calle y me ofrecieron tarjetas para que fuera a las agencias. Había fotógrafos que me paraban y me decían que querían hacerme fotos, aunque yo no podía pedir permiso en los trabajos par hacer castings. Yo necesitaba trabajar para sobrevivir”.

“¿Hacer desfiles como modelo? Estoy empezando como modelo de belleza más que de pasarela. No tengo paciencia con las redes como para ser bloguera y me veo más como modelo de fotografía. Y quiero estudiar marketing a atender a mis hijos, por supuesto”.

Su relación con Cristiano

- A Georgina le preguntan si en diciembre de 2016 se fue a vivir con Cristiano Ronaldo y todo cambió radicalmente. Su respuesta fue “esto no lo voy a contestar porque en esta entrevista no procede”.

- Cuando le preguntaron su le dio miedo empezar una relación con ‘CR7’ con un hijo de seis años y dos mellizos en camino, la modelo dijo que “Siempre he sido madura y para mí tener cuatro hijos no es una carga. Lo llevo muy bien y de hecho no me imagino mi vida sin mis hijos.

Por último, Georgina aseguró que en 10 años se ve con sus hijos mayores y que no espera tener más hijos con el jugador del Real Madrid.