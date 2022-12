Georgina Rodríguez salió en defensa de Cristiano Ronaldo: "Fernando Santos, tu amigo, decidió mal"

Para sorpresa de todos, Cristiano Ronaldo volvió a ir al banco este sábado en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 entre Portugal y Marruecos. Fernando Santos se inclinó nuevamente por Gonçalo Ramos, pero fueron los africanos quienes reclamaron el tiquete a 'semis' por un gol solitario de Youssef En-Nesyri. Georgina Rodríguez, la esposa del exjugador del Real Madrid, criticó la decisión del entrenador luso.

Ronaldo se mostró preocupado e impotente cuando llegó la anotación del delantero del Sevilla, al 42'. Santos intentó de enderezar el rumbo, mandó a 'CR7' al campo al 50', pero Bono volvió a brillar e impidió la igualdad, una y otra vez.

'El Bicho' lo intentó en repetidas ocasiones, pero siempre respondió el guardavallas marroquí. Cuando sonó el pitazo final de

Facundo Tello,

el máximo artillero en la historia del Real Madrid rompió en llanto y se fue desconsolado por el túnel del

Estadio Al Thumama.

Georgina, que vio y sufrió la derrota desde uno de los palcos del estadio catarí, le lanzó fuertes críticas a Santos. La modelo y empresaria nacida en Argentina afirmó que el timonel de Portugal "decidió mal" y que "no se puede subestimar al mejor del mundo, su arma más poderosa".

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida le da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido", fueron las palabras de Rodríguez en una publicación en su cuenta de Instagram.

El post de Georgina Rodríguez, tras la eliminación de Portugal en el Mundial Qatar 2022. @georginagio

Cabe resaltar que antes de Qatar 2022, Ronaldo solo había sido suplente en un partido mundialista. Ocurrió en Alemania 2006, cuando Luiz Felipe Scolari refrescó su nómina en la tercera fecha de la fase de grupos, pues los inicialistas ya habían cosechado seis puntos para asegurar su cupo en los octavos de final.