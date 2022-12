Georgina Rodríguez desnudó su alma, es una chica de portada y reveló muchos secretos

Este martes se conoció la última edición de la revista italiana 'Grazia', en la que la protagonista es la pareja de Cristiano Ronaldo. La modelo concedió una extensa entrevista y habló de todo. Revelaciones.

Aunque la fama de Cristiano Ronaldo, estrella de la Juventus, es inigualable; el hecho de que Georgina Rodríguez sea su mujer le ha traído una gran exposición en los medios y también en las redes sociales a nivel orbital.

Hasta Antonella Roccuzzo tuvo que ver con la presentación de Shakira en final del Super Bowl

Y así las cosas, Rodríguez ya es habitual invitada a ser protagonista de publicaciones europeas. Este martes, se conoció la portada de la revista italiana 'Grazia', en la que la atractiva mujer de 26 años ocupa varias páginas, en una entrevista íntima y muy personal.

Georgina dejó algunas declaraciones, que acá reproducimos:

¿Todas en Colombia bailan como Shakira? La pregunta que le hacen a Yoreli Rincón, en Italia

Cristiano Ronaldo

"Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”.

Los periodistas

"En algún momento la situación se hizo insoportable. La gente me perseguía. Me llamaron por teléfono, cuando iniciamos la relación. Siempre hay alguien que quiere fotografiarme. Es por eso que siempre tengo que preocuparme por mi seguridad”.

Los hijos

“Quiero hacer de mis hijos protagonistas de una vida especial. Los llevo a montar ponis, a la nieve, al mar, bailamos, cantamos, jugamos juntos. Cristiano y yo queremos darles la mejor educación posible y construir una familia maravillosa".

Los chismes

"Hay personas que sienten envidia y quieren dañarnos con ataques, mentiras, insultos, pero me acostumbré a la idea de no poder complacer a todos en redes sociales. Agradecemos el cariño de la gente".

Es seguidor del fútbol. Se viste de cortos y juega sus partidos de fin de semana. El balón es de sus mejores amigos. No se pierda nuestra serie web Gente con cancha.