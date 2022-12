"Georgina Rodríguez es un mueble, no es tan influencer como parece, ni como la venden"

La mujer de Cristiano Ronaldo fue duramente criticada por parte de un experto y autoridad en Europa del tema de la publicidad y la tendencia de los influenciadores de redes sociales.

Georgina Rodríguez ha ganado fama y notoriedad en el mundo entero gracias a su sólida relación con Cristiano Ronaldo, astro de la Juventus y de la Selección de Portugal.

Sus seguidas apariciones en eventos de todo tipo y su participación en campañas es evidente, hecho que produce todo tipo de comentarios.

Este lunes, por ejemplo, la bella mujer fue criticada por un experto europeo en publicidad.

“Afortunada o desafortunadamente la gente les sigue y los propietarios de las marcas inevitablemente tienen que utilizar este recurso si quieren llegar a los consumidores, pero yo quisiera atreverme a decir que no son tan influencers como parecen. Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo, no es más que un objeto dentro del mobiliario, el mundo de la publicidad, un mueble bonito, pero un mueble al fin y al cabo, y espero que Cristiano no se me enfade por esto”, dijo Jacob Benbunam.

