Georgina Rodríguez no es ninguna mantenida: "Lo que tengo en el banco lo he trabajado yo"

En las últimas horas, Georgina Rodríguez es centro de atención luego de haber ocupado la portada de la revista 'Forbes', especializada en información del mundo de los negocios y las finanzas.

En una extensa entrevista concedida a dicho medio, la nacida en Buenos Aires habló de varios temas y en especial de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del mundo y que tiene una fortuna que incluso crece día a día.

"Es cierto que me ha ido bien en los últimos años, pero también he trabajado mucho, he sabido enfocar mi tiempo y mis redes sociales. A veces me llaman ‘mujer de’ de manera despectiva, pero a mí no me hace daño. Estoy encantada de ser la mujer de Cristiano Ronaldo, estoy completamente enamorada de él y por ello me siento afortunada", dijo Georgina en uno de los apartes de la nota.

Sin embargo, la bella mujer defendió que ella también genera ingresos, más allá de ser la compañera de vida de CR7.

Así agregó con vehemencia que "soy consciente de que ser su mujer me ofrece muchas oportunidades, pero lo que tengo en el banco lo he trabajado yo, lo he construido yo. Estoy orgullosa de mi trabajo y de cómo he gestionado mi carrera, encontrando el equilibrio entre mi dedicación profesional, personal y familiar”.

¿Cuántos años tiene Georgina Rodríguez?

Georgina Rodríguez nació el 27 de enero de 1994, en Buenos Aires y al poco tiempo se trasladó a España. Así tiene 28 años y desde el 2017 saltó a la fama después de conocerse su relación sentimental con Cristiano Ronaldo, con quien forma una de las parejas de mayor reconocimiento a nivel mundial.

