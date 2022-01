Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo: "No hablamos de fútbol porque no tengo ni idea"

Georgina Rodríguez, la actual pareja y madre de uno de los hijos de Cristiano Ronaldo, sigue dando algunas declaraciones en medio de la promoción de su nuevo documental.

La modelo contó algunos detalles de su vida privada, como por ejemplo, que "no tiene ni idea del fútbol" y que, por ende, es uno de los temas que no se toca en el hogar.

"A mí nunca me interesó el fútbol cuando era pequeña. Me interesaba el ballet e ir algo al campo. Me empezó a interesar después por lo que haga mi pareja, pero no soy futbolera y la verdad que en casa no hablamos de fútbol porque no tengo ni idea" confesó.

La también empresaria se refirió también a la relación que mantiene con los demás hijos de Cristiano, a los cuales considera como sus propios primogénitos: "Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá", admitió.

El documental, que estará disponible desde el próximo 27 de enero, promete dar de qué hablar ya que mostrará algunas incidencias de una de las parejas más famosas del mundo.