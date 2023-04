Georgina Rodríguez se agrandó y olvidó a sus familiares desde que es novia de Cristiano Ronaldo

En el último tiempo, Georgina Rodríguez ha sido foco de críticas por la producción de su serie en la plataforma Netflix, espacio donde ha revelado de a pocos la intimidad de su vida y de su actual pareja, Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en medio de eso, apareció un familiar que le dio con toda, pues la señalan de haber olvidado a sus seres queridos.

La modelo argentino-española estrenó la serie documental 'Soy Georgina' el año pasado, pero en el 2023 ha generado mayor revuelo, por las polémicas que ha suscitado la segunda temporada. Más allá de las excentricidades y los lujos que se hacen evidentes de su vida con el astro portugués, los señalamientos se enfocan en la forma de ser de Rodríguez.

Y es que ahora, un tio de Georgina fue el que se atrevió a hablar con los medios sobre la empresaria y modelo. Se trata de Jesus Hernández, quien manifestó que ella cambió radicalmente desde que está junto a Cristiano Ronaldo. "Hemos intentado llamarla, pero parece que ha cambiado su número de teléfono", expresó.

Pero la cosa no paró allí, puesto que Hernández después se refirió al papá de Georgina. "Ahora todo el mundo sabrá los sinvergüenza que es, ¿por qué nunca nos dijo que su padre había muerto", agregó. Cabe recordar que el papá de Rodríguez fue condenado a seis años de prisión por nexos con drogas.

Publicidad

Ahora bien, esta no es la primera vez que un familiar se refiere en esos términos a Georgina, puesto que el año pasado, fue su hermana la que acusó el abandono de la modelo con su seres queridos. "Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. No sé si es que se avergüenza de mí…..Yo no significo nada para ella, Georgina es muy solidaria con los niños necesitados, pero no con sus sobrinos", fueron las palabras de Patricia Rodríguez en un medio español.

Por último, también vale la pena recordar que hace poco Georgina fue muy critica por una periodista española quien no le perdonó a la pareja de 'El comandante' que le mostrara a sus hijos, cuando no querían comer, videos de niños del África con mucha hambre y en condiciones deplorables.

Solo queda esperar si Rodríguez le responde a su tío o hace caso omiso a sus palabras. La único cierto es que su serie ha sido un éxito y que seguirá levantando polémica y señalamientos de diferentes partes.