Gerard Piqué, de forma jocosa, dijo que "me podría comer la boca con Zlatan Ibrahimovic"

Luego de su retiro de las canchas y lograr ser un ícono en la saga defensiva del Barcelona, Gerard Piqué continúa con varios de sus proyectos y en los últimos meses, la 'Kings League' ha sido uno de los que más renombre ha tenido. Jugadores como Joan Capdevila, Javier 'Chicharito' Hernández hasta el gran Ronaldinho Gaucho se han hecho presentes en alguno de los partidos de la liga compuesta por Piqué y alguno de los streamers más famosos de habla hispana, entre ellos Ibai Llanos, el colombiano Juan Sebastián Guarnizo o el campeón del mundo en 2010, Iker Casillas.

Cada lunes, luego de cada jornada de la Kings League, todos los participantes de la liga se reúnen para el programa 'After Kings' en donde se habla de las polémicas, goles y algunas noticias que se puedan dar para la próxima jornada. En cada una de estas ediciones del famoso programa, los streamers junto con el presidente de la liga, Piqué, aprovechan para charlar un rato y compartir alguna que otra risa mientras van reviviendo los mejores momentos de la jornada.

Fue en uno de estos 'After Kings' que Ibai Llanos aprovechó para preguntarle a Gerard Piqué por su famosa foto con Zlatan Ibrahimovic en el parqueadero de las instalaciones del Barcelona ya hace más de diez años en donde se les ve algo 'comprometidos'. "En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. "Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club" comentó entre varias risas el excentral del Barcelona.

"La foto está totalmente sacada de contexto. Lo mejor de todo, fue reacción de Zlatan" fue con lo que sentenció el español que se tomó de la mejor manera la pregunta por parte de Ibai con respecto a la situación.

Finalmente, la reacción que tuvo el delantero sueco con respecto a su foto fue lo que más recalcó Piqué. Ya que, tras esa foto, luego de un entrenamiento del Barcelona varios paparazis fueron a ver que información más podían recopilar, en ese momento fue cuando una cronista le preguntó a Zlatan por la atípica situación a lo que respondió "No, no, ven tú con tu hermana ahora a casa y demostraré que no soy gay”.

Tras todo esto, dicha situación quedó solo como una anécdota más de la que los distintos streamers pudieron reírse al escuchar la jocosa explicación de Gerard Piqué.